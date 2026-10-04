Saelemaekers punta il Sassuolo: settimana decisiva per il rientro

Saelemaekers punta il Sassuolo: settimana decisiva per il rientroMilanNews.it
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Oggi alle 11:36News
di Lorenzo De Angelis
Nel corso di questa settimana lo staff medico del Milan valuterà se Saelemaekers sarà o meno a disposizione di Amorim per la sfida contro il Sassuolo

Il Milan monitorerà nei prossimi giorni le condizioni di Alexis Saelemaekers, ancora alle prese con il problema alla caviglia che lo ha fermato durante questa sosta. Lo staff medico valuterà passo dopo passo il recupero del belga per capire se potrà a disposizione di Ruben Amorim già per la trasferta in programma domenica prossima contro il Sassuolo di Aquilani. 

Saelemaekers spera di recuperare in tempo e rientrare tra i convocati, ma ogni decisione verrà presa senza forzare i tempi, sulla base delle risposte che arriveranno dagli allenamenti della settimana. 