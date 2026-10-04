Endrick torna nel mirino per gennaio: Cardinale prepara l’assalto, ma c’è la Roma

Il Milan è sulle tracce di Endrick. Nonostante la concorrenza della Roma, Cardinale ha un asso nella manica per portare in rossonero il brasiliano.

Il nome di Endrick torna con forza nei pensieri del Milan in vista di gennaio. Il talento brasiliano del Real Madrid continua infatti a torvare pochissimo spazio sotto la gestione José Mourinho e il club rossonero, che aveva già provato a portarlo a Milano in estate, resta alla finestra. Gerry Cardinale e Ruben Amorim considerano il classe 2006 una possibile grande occasione per rinforzare l'attacco nella seconda parte della stagione, soprattutto se la sua situazione a Madrid non dovesse cambiare nei prossimi mesi.

IL MILAN CI AVEVA GIÀ PROVATO IN ESTATE

I rossoneri avevano già mosso passi concreti verso il brasiliano già nell'ultima sessione di mercato, arrivando anche a ottenere l'apertura del giocatore al trasferimento. A bloccare tutto è stato però José Mourinho, deciso a non privarsi di Enerick nonostante l'abbondanza offensiva del Real Madrid. In questo avvio di stagione l'ex Lione ha però giocato appena quattro minuti, anche a causa di un problema muscolare, mentre con il Brasile ha trovato maggiore continuità Nella scorsa annata, dopo il prestito al Lione, aveva chiuso con 8 gol e 8 assist in 21 presenze, dimostrando di poter incidere con maggiore continuità quando impiegato.

ROMA PRINCIPALE RIVALE, MA CARDINALE HA UN PIANO

La strada per arrivare ad Endrick, però, non è libera. In Italia anche la Roma si è mossa e ha già avviato i primi contatti con l'entourage dell'attaccante. Il Milan, però, può contare su un rapporto privilegiato con Roc Nation, agenzia che rappresenta Endrick e con la quale RedBird mantiene una partnership consolidata. Un legame che potrebbe rivelarsi importante nell'eventuale corsa di gennaio. L'operazione, in ogni caso, sarebbe con ogni probabilità impostata sulla formula del prestito secco per sei mesi riportano i colleghi de La Gazzetta dello Sport, che che il Real Madrid non sembra intenzionato a perdere il controllo del giocatore. Se Endrick continuerà a giocare poco, il Milan è pronto a tornare alla carica.