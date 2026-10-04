Sosta terribile. Possibile svolta. Tante belle notizie. Appello su Rivera

Dovrà passare un'altra settimana prima del ritorno del Campionato. Sosta infinita: format da non ripetere assolutamente. Stacco esagerato, per chi segue con passione il calcio, ma anche per le squadre stesse. Gli allenatori dei Club devono fare a meno dei loro giocatori per un periodo troppo lungo. Tema che non si pone per le piccole che danno pochi giocatori alle Nazionale o che non ne danno per nulla. Tema che invece è accentuato nelle grandi. Ecco perché la ripresa dopo una sosta così anomala potrebbe rappresentare un'incognita per tutti. E ci saranno partite una dietro l'altra, che indirizzeranno la stagione.

L'amichevole col Padova di venerdì ha lasciato in eredità un'informazione che potrebbe rivelarsi importante: e cioè il modulo coi 4 difensori dietro, dopo averlo proposto nella gara col Lecce. Sarà interessante capire se rappresenterà una svolta definitiva nella prosieguo della stagione rossonera o se sarà un abito da indossare soltanto in alcune circostanze. La risposta a questa domanda determinerà anche le priorità sul mercato di gennaio.

Dal Portogallo tornerà un Goncalo Ramos carico, dopo essere stato protagonista attraverso i gol. Cosa non scontata, viste le pressioni clamorose sulle sue spalle: di fatto, il milanista è il sostituto di Cristiano Ronaldo, non uno qualunque insomma. Quei gol che il popolo milanista si aspetta anche in Italia: è troppo importante per l'economia della squadra avere un fatturato realizzativo di alto livello dal suo centravanti.

Tornerà col sorriso anche Cisse, che non finisce di stupire. L'inizio dell'ex Catanzaro è stato clamoroso e le premesse sono straordinarie. Il Milan ha in casa un gioiellino che potrebbe dare tante soddisfazioni. Andrà gestito bene e dovrà essere bravo anche lui a gestire i momenti. È un giocatore terribilmente pratico, molto più di Leao, ad esempio. Nessuno rimpiange oggi il portoghese e anche questa non era una notizia scontata.

In settimana abbiamo registrato dichiarazioni critiche del grande Gianni Rivera nei confronti della gestione americana del Milan. Con la leggenda c'è stato anche un contenzioso legale sui diritti di immagine: insomma, oggi non c'è esattamente il sereno nel rapporto, lo sappiamo. Ciò nonostante sarebbe bello provare a spazzare le nubi. Il Milan ha avuto 3 capitani straordinari. Purtroppo Baresi ci ha lasciati, mentre Maldini per ovvi motivi non potrà mai avere a che fare con questa gestione. Sarebbe bello, con tutte le difficoltà del caso, provare a riportare almeno Gianni Rivera allo stadio. Cardinale, nonostante tutto, ci faccia un pensierino...