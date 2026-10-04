25' per Musah nella vittoria degli USA contro il Messico

25 minuti per Musah nella netta vittoria per 3 a 0 degli Stati Uniti nella notte contro il Messico

Nella notte italiana, all'AT&T Stadium di Atlanta, gli Stati Uniti di Yunus Musah hanno affrontato in amichevole il Messico dell'ex rossonero Santiago Gimenez. La partita è stata a senso unico, anche perché il risultato finale non lascia spazio a dibattito: 3 a 0 a favore della Nazionale di Mauricio Pochettino.

Protagonista, tra le file degli States, il milanista Yunus Musah, entrato in campo al 65esimo al posto di Sullivan. Nei suoi 25 minuti più recupero in campo il centrocampista del Milan ha avuto un rendimento impressionante, come conferma il 100% di precisione di passaggi, passaggi nella metà avversaria, nella propria metà campo e nei lanci lunghi.