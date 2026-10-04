Maignan è il terzo portiere con più presenze nella storia della Nazionale francese

Con 51 presenze all'attivo Mike Maignan è il terzo portiere con più partite giocate nella storia della Nazionale francese

Quella contro l'Italia è stata la partita numero 51 per Mike Maignan con la maglia della Nazionale francese. Un traguardo che non va assolutamente sottovalutato, anche perché lancia il portiere e capitano del Milan nella storia dei Les Blues.

Grazie alla presenza dell'altro giorno, infatti, Maignan è diventato il terzo portiere con più presenze nella storia della Francia, superando Joel Bats, fermo a 50. Mike ha adesso messo nel mirino il secondo post, occupato da Fabien Barthez con 87. Più distante, e forse irrangiungibile, Hugo Lloris, primo per distacco con 145 presenze.