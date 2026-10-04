Amorim pensa al 4-2-3-1: Sassuolo può diventare la prova decisiva
MilanNews.it
Ruben Amorim pensa di riproporre un Milan schierato con il 4-2-3-1: una scelta, e svolta tattica che si sottoporrà all'esame Sassuolo domenica prossima
Due indizi iniziato a fare rumore. Dopo il passaggio al (mascherato) 4-2-3-1 contro il Lecce, Amorim ha riproposto lo stesso sistema anche nel test contro il Padova di venerdì. Un cambio tutt'altro che banale per un tecnico storicamente legato al 3-4-2-1. Il nuovo assetto può valorizzare diversi calciatori presenti in rosa: Pulisic più vicino alla porta, Chukwueze e Moreira più liberi offensivamente, Ramos meglio rifornito e Modric più protetto.
Per parlare di svolta definitiva è ancora presto, ma la sfida contro il Sassuolo di domenica prossima potrebbe trasformare i primi segnali in una vera scelta, e svolta, tattica.
Pubblicità
News
Le più lette
3 "È folle che sia così forte": Gila innamorato di Yamal. Poi scherza: "Cardinale deve fare i miracoli"
4 Endrick questione di feeling. Il CorSport: "Ha già aperto alla Roma. Il Real può darlo in prestito"
Primo Piano
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Fiducia in Ramos, l’attaccante maratoneta (che segna in Nazionale)
Luca SerafiniUna sosta insopportabile. Salvate Camarda! Nazionale figlia di una FIGC senza spina dorsale. Il saluto a Stefano ha unito tutti
Franco OrdineLa “lezione” inglese sul City, 1.4 mld di debiti: di chi sono? Amorim: dove deve giocare Moreira?
MN - Il non visto di Milan-Lecce: nuova fluidità posizionale, Gila regista e il siparietto Maignan-arbitro
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com