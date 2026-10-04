Amorim pensa al 4-2-3-1: Sassuolo può diventare la prova decisiva

Amorim pensa al 4-2-3-1: Sassuolo può diventare la prova decisivaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:24News
di Lorenzo De Angelis
Ruben Amorim pensa di riproporre un Milan schierato con il 4-2-3-1: una scelta, e svolta tattica che si sottoporrà all'esame Sassuolo domenica prossima

Due indizi iniziato a fare rumore. Dopo il passaggio al (mascherato) 4-2-3-1 contro il Lecce, Amorim ha riproposto lo stesso sistema anche nel test contro il Padova di venerdì. Un cambio tutt'altro che banale per un tecnico storicamente legato al 3-4-2-1. Il nuovo assetto può valorizzare diversi calciatori presenti in rosa: Pulisic più vicino alla porta, Chukwueze e Moreira più liberi offensivamente, Ramos meglio rifornito e Modric più protetto. 

Per parlare di svolta definitiva è ancora presto, ma la sfida contro il Sassuolo di domenica prossima potrebbe trasformare i primi segnali in una vera scelta, e svolta, tattica. 