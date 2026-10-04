Camarda e Comotto aspettano il loro momento: dopo la sosta può cambiare tutto
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Da oggetti misteriosi a possibili protagonisti del Milan: Camarda e Comotto al rientro dalla sosta potrebbero avere le loro opportunità
Dopo una pre-season da protagonisti, Francesco Camarda e Christian Comotto hanno trovato pochissimo spazio nel Milan di Ruben Amorim in questo avvio. Il centrocampista ex Spezia, frenato anche da qualche problema fisico e da una concorrenza agguerrita, oltre che molto alta, non ha ancora esordito tra Serie A ed Europa League.
Camarda, invece, ha raccolto appena otto minuti nelle prime sei gare ufficiali, nonostante il club abbia deciso di puntare su di lui come vice Gonòalo Ramos. Dopo la sosta, però, il calendario fitto potrebbe finalmente regalare maggiori opportunità ai due classe 2008, chiamati ora a trasformare la pazienza in occasioni concrete.
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