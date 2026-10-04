Gila: "Il Milan deve avere una mentalità ambiziosa, ma siamo al primo anno del progetto. Faremo delle belle cose"

Mario Gila parla del progetto rossonero da Trento

Nel pomeriggio di ieri Mario Gila è stato ospite di un panel, durato circa un'ora, al Festival dello Sport di Trento. Al temine del suo intervento sul palco il difensore spagnolo ha risposto anche alle domande dei giornalisti presenti. Queste alcune delle dichiarazioni raccolte dall'inviato di TMW:

Cosa ti ha sorpreso di più quando sei entrato nell’ambiente Milan?

“La grandezza di tutto ciò che è il Milan. A livello sportivo, chi lavora nel club. Sono rimasto molto colpito da questo, è un grande club”.

Credi nello Scudetto?

“È vero che la storia del Milan è piena di trofei, non puoi non pensare a vincere e non avere una mentalità ambiziosa. Il Milan deve avere una mentalità ambiziosa. È vero che sicuramente alcune squadre al momento sono meglio di noi. Ma sono certo che abbiamo allenatore e giocatori per arrivare ad un punto alto, di livello. È vero che siamo all’inizio del progetto, ma sono sicuro che faremo delle belle cose. Magari non quest’anno, ma faremo belle cose”.