Primo Piano Cisse continua a stupire: talento, personalità e quella frase che dice tutto (o quasi)

Alphadjo Cisse è uno degli uomini copertina di questo inizio di stagione del Milan

Due gol con il Milan alla prima vera stagione in Serie A, poi la rete decisiva con l'Italia U21 contro l'Armenia l'altra sera. Alphadjo Cisse sta vivendo un avvio di stagione che difficilmente può passare inosservato, ma forse il dato più interessante non è nemmeno quello realizzativo. A colpire, soprattutto, è il modo in cui il classe 2006 sta affrontando questo travolgente moomento: con entusiasmo, certo, ma anche con una maturità sorprendente per età ed esperienza.

LA FRASE CHE RACCONTA CISSE MEGLIO DEI GOL

Dopo Armenia-Italia, Cisse ha così parlato ai microfoni dei colleghi di Rai Sport: "Sono convinto che quello che ho dimostrato non è neanche il 70%. Posso fare molto meglio, sono sicuro che col tempo mostrerò tante altre caratteristiche che non ho ancora dimostrato". Parole semplici, ma tutt'altro che banali. Non c'è arroganza, neanche appagamento, ma la consapevolezza di avere qualità importanti e, allo stesso tempo, la lucidità di sapere che il percorso davanti a sé è ancora lungo. È proprio questa mentalità, forse più degli stessi gol, a rendere il suo inizio di stagione così interessante. Qui la questione è una: Cisse non sembra voler vivere di fiammate, ma costruire qualcosa passo dopo passo. Senza fretta, né pressione.

AMORIM CI HA VISTO LUNGO, MA ORA...

Ruben Amorim ha scelto di tenersi stretto Cisse, evitando una cessione in prestito (che sembrava scontata) e affidandogli spazio e responsabilità. Finora il classe 2006 sta riapagando questa fiducia, mostrando di poter incidere anche entrando a gara in corso, come ad esempio successo a Torino contro la Juventus. Ma il vero esame comincia adesso. Per il ragazzo, perché dovrà confermarsi. Per Amorim, perché servirà equilibrio nella gestione: concedergli minuti, proteggerlo nei momenti difficili e soprattutto evitare di trasformare l'entusiasmo in pressione.

Cisse ha però ancora tantissimo da dimostrare, ed è proprio questo il bello. Il Milan sembra avere tra le mani un talento che merità curiosità, pazienza e attenzione. Ora tocca a lui continuare a crescere, senza fretta e paura, perché sono tutti molto curiosi di capire cosa potrebbe offrire quel 30% che gli manca per arrivare a 100.