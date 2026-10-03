Liberali torna a parlare dell'addio al Milan: "Sono grato al club rossonero, ma in quel momento..."

Mattia Liberali è tornato a parlare del suo addio al Milan e ha spiegato che in quel momento la scelta giusta era cambiare squadra

Mattia Liberali, attaccante del Como, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale è tornato a parlare anche del suo addio al Milan. Ecco le sue parole: "È stata la squadra che mi ha cresciuto fin da bambino e questo lo riconosco e anzi sono veramente devoto a loro, però poi nel calcio le strade ogni tanto anche si dividono. In quel momento la scelta giusta per me era fare un passo indietro e andare magari in una categoria più bassa a giocare".

Liberali è protagonista anche nell'Italia Under 21 di Silvio Baldini dove ha ritrovato anche i suoi ex compagni al Catanzaro Favasuli e Cisse: "Sono contento di averli ritrovati inazzurro qua perché sono due ragazzi meravigliosi: ci ho passato un anno bellissimo, ci sentiamo tutte le settimane. E gioco di nuovo con Camarda: in campo abbiamo una bella connessione, ci conosciamo fin da piccoli".