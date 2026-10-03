MN - La pagella di Maignan contro l'Italia: nel primo tempo è miracoloso su Kean

Bella partita quella tra la Francia e l'Italia, ieri sera per la terza giornata di Nations League. All'esordio di Zidane come ct della panchina francese, gli azzurri hanno risposto con una gara di grande personalità e coraggio. Al gol, meraviglioso di Olise ha risposto Bastoni nel finale di gara. I francesi sono stati poi in inferiorità numerica per gli ultimi 10 minuti, visto il rosso preso da Upamecano, già ammonito in precedenza. E' stato decisivo, soprattutto nel primo tempo il portiere francese e soprattutto capitano del Milan Mike Maignan. Questa la sua pagella contro gli azzurri:

MN - LA PAGELLA DI MAIGNAN CONTRO L'ITALIA

E' super ( e anche fortunato) nel primo tempo su Kean. Con quella parata Mike salva di fatto il risultato. Nella ripresa è sempre attento sull'attaccante dei Como, oltre ad essere il solito leader difensivo francese insieme ad Upamecano. In occasione del gol di Bastoni prova a chiudere lo specchio, senza riuscirci, ma il voto è sicuramente positivo: voto 6+