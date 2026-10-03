Rossoneri in Nazionale: oggi in campo Modric e Jashari
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Di seguito riportiamo i rossoneri che saranno impegnati quest'oggi con le proprie nazionali:
Luka Modrić (Croazia)
Croazia-Inghilterra, sabato 3 ottobre ore 18.00, Rijeka - UEFA Nations League
Ardon Jashari (Svizzera)
Svizzera-Slovenia, sabato 3 ottobre ore 20.45, Lucerna - UEFA Nations League
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