Rossoneri in Nazionale: oggi in campo Modric e Jashari

Rossoneri in Nazionale: oggi in campo Modric e JashariMilanNews.it
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Oggi alle 07:36News
di Redazione MilanNews

Di seguito riportiamo i rossoneri che saranno impegnati quest'oggi con le proprie nazionali:

Luka Modrić (Croazia)

Croazia-Inghilterra, sabato 3 ottobre ore 18.00, Rijeka - UEFA Nations League

Ardon Jashari (Svizzera)

Svizzera-Slovenia, sabato 3 ottobre ore 20.45, Lucerna - UEFA Nations League