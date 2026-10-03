Milan Primavera: tutti gli impegni del mese di ottobre
Il sito ufficiale del Milan riporta tutti gli impegni di ottobre della Primavera rossonera allenata da Giovanni Renna: "Ottobre, mese pienamente in autunno in cui le giornate si accorciano in quanto a luce solare. Allo stesso tempo, però, parliamo di uno dei mesi sportivamente più intensi della stagione calcistica. Sono davvero tanti gli appuntamenti che attendono le squadre rossonere nelle prossime settimane.
PRIMAVERA MASCHILE
Cinque sfide in programma per i ragazzi di Renna, attesi da quattro sabati consecutivi in campionato con ben tre trasferte: Atalanta, Fiorentina e Monza. In casa non ci sarà soltanto l'impegno contro il Cagliari. A fine mese i rossoneri vivranno l'esordio stagionale in Coppa Italia, ospitando il Catanzaro.
PRIMAVERA 1
6ª giornata, Atalanta-Milan, sabato 10 ottobre alle 13.00 (Sportitalia) - Stadio Carillo Presenti Pegna, Alzano Lombardo (BG)
7ª giornata, Milan-Cagliari, sabato 17 ottobre alle 11.00 (Sportitalia) - PUMA House of Football
8ª giornata, Fiorentina-Milan, sabato 24 ottobre alle 13.00 (Sportitalia) - Stadio Curva Fiesole, Bagno a Ripoli (FI)
9ª giornata, Monza-Milan, sabato 31 ottobre alle 13.00 (Sportitalia) - CS Silvio e Luigi Berlusconi, Monza
COPPA ITALIA PRIMAVERA
Trentaduesimi di finale, Milan-Catanzaro, mercoledì 28 ottobre, orario da confermare - PUMA House of Football".
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