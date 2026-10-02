Primo Piano Prima di emettere sentenze su Ramos, sarebbe meglio lasciargli il tempo di completare il rodaggio

In questo inizio di stagione sono state mosse critiche anche ingenerose verso Gonçalo Ramos, che però anche ieri ha dimostrato di essere in gran forma

Quando un attaccante viene pagato tanto, è inevitabile che i gol diventino il primo metro di giudizio. Nel caso di Gonçalo Ramos, però il rischio è quello di fermarsi lì. Il Milan lo ha acquistato a titolo definitivo in estate per 74 milioni di euro di parte fissa più bonus. Una spesa enorme, certo, ma proprio per questo bisognerebbe giudicare il portoghese nella sua completezza, non soltanto contando i palloni finiti in rete (uno fino a questo momento con la maglia del Milan).

OTTO PARTITE, POCHI VERI PASSAGGI A VUOTO

Fin qui Ramos ha giocato otto partite stagionali e, volendo essere severi (il giusto), quelle realmente sottotono si possono circoscivere a Juventus, Lazio e Benfica. Nel resto delle uscite, sia con la maglia del Milan che con quella della Nazionale portoghese, l'ex PSG ha mostrato continuità, disponibilità ma soprattutto una caratteristica oramai evidente nel suo stile di gioco: lavora tantissimo per la squadra. Pressa, lega il gioco, viene incontro, porta via uomini, apre spazi per gli inserimenti dei compagni. Tutto lavoro meno appariscente di un gol, ma fondamentale dentro un sistema come quello di Ruben Amorim.

E il motore, intanto, sembra cominciare seriamente a salire di giri, L'ennesima prova è arriva ieri, in Danimarca-Portogallo, con Ramos decisivo in entrambe le reti dei lusitani nel primo tempo: assist per Joao Cancelo e gol sul servizio di Bruno Fernandes. Segnali tutt'altro che trascurabili.

E SE FOSSE PROPRIO AMORIM A CHIEDERGLI DI SACRIFICARSI?

Nelle critiche, spesso ingenerose, che sono state mosse contro Gonçalo Ramos in questo inizio di stagione c'è stata una domanda spesso ignorata: siamo sicuri che il portoghese stia giocando esattamente come giocherebbe un centravanti lasciato libero di pensare soltanto alla porta? Amorim potrebbe chiedergli un lavoto molto più ampio, fatto di pressione, movimenti incontro e sacrificio, con inevitabile perdita di lucidità e presenza negli ultimi metri. Questo non significa assolverlo da tutto: da un numero nove pagato oltre 70 milioni è corretto aspettarsi più gol.

Ma tra aspettarsi di più e trasformarlo nel bersaglio automatico da ogni critica c'è una differenza enorme. Ramos sta lavorando, sta giocando con continuità e sta dando segnali importanti di crescita. Prima di emettere sentenze, forse vale la pena lasciargli il tempo di completare il rodaggio.