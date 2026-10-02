Addio Tonali, l'ag.Riso: "Sensazione che il Milan fosse diverso: ha avuto coraggio ma è stato difficilissimo"

L'agente Beppe Riso ritorna sul trasferimento di Sandro Tonali, suo assistito, dal Milan al Newcastle nell'estate del 2023

Ormai oltre tre anni fa Sandro Tonali veniva ceduto al Newscastle United, tra lo sconcerto dei tifosi che credevano che il Milan potesse aver trovato una bandiera a cui aggapparsi per molto tempo. Da quell'estate ne è passato di tempo e ne sono successe di cose ma rimane sempre un tema molto attuale in casa rossonera. Argomento che è stato rispolverato recentemente dall'agente del giocatore, Beppe Riso, che è intervenuto nel corso del podcast Colpi da Maestro e ha parlato proprio di quel trasferimento di Tonali dal Milan al Newcastle.

Le parole dell'agente Beppe Riso sull'addio di Sandro Tonali al Milan per andare in Premier League al Newcastle: "Avevamo avuto la sensazione che il Milan fosse diverso. Io conosco bene il Milan e non mi dava la sensazione del Milan storico. Parlando con Sandro abbiamo fatto un ragionamento di andare in Premier League, era una sfida che lo affascinava. Lui ha avuto il coraggio perché era uno dei giocatori più importanti e aveva vinto uno scudetto, ha avuto il coraggio di andare via, è stato visionario. Difficile? Molto, per lui difficilissimo, nelle prime settimane lo vedevo triste e poi ha preso le misure e si è imposto come sempre"