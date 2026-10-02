Milan Futuro, Navarro: "Faccio fare tutti ai giocatori, è la mia strategia. Con l'Everton gli ho chiesto di sceglier come avremmo attaccato e difeso"

Il mister di Milan Futuro, lo spagnolo Sergio Navarro, in un'intervista alla Gazzetta.it ha svelato quale è il suo stile e metodo di lavoro

Per la sua seconda stagione in Serie D, la terza dall'esistenza del progetto seconda squadra, Milan Futuro ha operato una netta rottura con il passato. Dopo aver affidato la guida tecnica ad allenatori di formazione italiana come Daniele Bonera e Massimo Oddo, quest'estate Jovan Kirovski&co. si sono affidati allo spagnolo Sergio Navarro, allenatore con una discreta esperienza nei campionati giovanili e in quelli minori. Intervistato dallla Gazzetta.it, mister Navarro ha svelato il suo metodo.

NAVARRO, FACCIO FARE TUTTO AI GIOCATORI

Sergio Navarro, tecnico di Milan Futuro, racconta il suo modo di lavorare: "Responsabilizzare il giocatore, perché in campo deve decidere da solo. Lo dice la scienza, non io: se ti senti protagonista, il tuo livello si alza. Al primo allenamento, un anno fa al Debrecen in Serie A ungherese, un giocatore mi ha chiesto: 'Come giochiamo?'. E io: 'Ah, non lo so'. Mi guardavano malissimo. In Spagna e in Ungheria qualcuno diceva che con me non si fa nulla, perché faccio fare tutto ai giocatori, ma è la mia strategia. E qui al Milan tutti mi hanno capito. Quando abbiamo giocato con l’Everton, ho chiesto ad alcuni giocatori di scegliere come avremmo attaccato, ad altri come avremmo difeso, ad altri ancora che cosa avremmo fatto sui calci piazzati. Hanno deciso loro”