Rivera: "Dedicare stadio a me e Mazzola? Perchè no. Abbiamo scritto la storia"

Gianni Rivera non disdegna l'idea che il nuovo stadio sia intitolato a lui e a Sandro Mazzola, come ha ammesso dal palco di Trento

Una delle persone più toccate dal recente lutto per la morte di Sandro Mazzola, è stato senza dubbio uno dei suoi più grandi amici-rivali: il milanista Gianni Rivera. Un amico nel tempo, grazie alla Nazionale (nonostante le staffette) ma anche fuori dal campo. L'ex numero 10 rossonero è stato ospitato al Festival di Trento, cominciato ieri e che proseguirà fino a domenica. Di seguito si riporta un estratto del suo intervento più ampio.

Il commento di Gianni Rivera sull'amico Mazzola e sul nuovo stadio di Milano: "Dedicare il nuovo stadio a me e Mazzola? Perchè no, sarei contento. E sono sicuro che lo sarebbe anche lui. Siamo stati due protagonisti importanti degli anni in cui abbiamo giocato, due monumenti del calcio e delle rispettive squadre: sarebbe bello avere qualcosa di fisico, da toccare, per ricordarci. Io e Sandro abbiamo scritto la storia del calcio di Milano per tanti anni. Eravamo amici e potevamo giocare insieme, altro che staffetta”