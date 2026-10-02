Milan, osservati speciali contro il Padova: occasione per Hutchinson

Il Milan affronta il Padova oggi alle 11.30 in un test a Milanello a porte chiuse e senza diretta televisiva: occasione per molti di mettersi in mostra

Tra poco, alle ore 11.30, il Milan accoglierà la formazione di Serie B del Padova a Milanello per un test a porte chiuse. Si concluderà così la settimana corta di lavoro rossonero, iniziata martedì. Dopo l'amichevole, in cui saranno logicamente impiegati diversi calciatori del Milan Futuro di mister Navarro, Amorim concederà il weekend di riposo alla squadra con ritrovo lunedì per ritornare a fare sul serio. La gara con il Padova non avrà copertura televisiva ma per molti calciatori della rosa sarà un modo per mettersi in mostra davanti ad Amorim.

MILAN, HUTCHINSON OSSERVATO SPECIALE

In questi giorni a Milanello sono rimasti 12 calciatori della prima squadra, non convocati da nessuna Nazionale (chi per scelta tecnica e chi per altri motivi). Di questi però due sono portierei (Pietro Terracciano e Torriani) e uno, Saelemaekers, sta lavorando a parte dopo l'infortunio alla caviglia rimediato martedì. Sicuramente oggi contro il Padova ci sarà spazio per tutti ma se c'è un osservato più speciale degli altri, almeno secondo quanto scrive oggi Tuttosport, questo è sicuramente Omari Hutchinson. Ancora oggetto misterioso, ha avuto pochi minuti per mettersi in mostra: il finale contro la Lazio e lo sciagurato primo tempo contro il Benfica. Se c'è un modo per guadagnare posizioni nelle gerarchie di Amorim, il test di oggi è un'ottima occasione.

MILAN-PADOVA, OCCASIONE PER MOLTI

Al di là di Omari Hutchinson, oggi sembra essere davvero un'occasione per molti, anche se per motivi diversi. C'è chi ha avuto praticamente zero spazio come il giovane Christian Comotto, non convocato nemmeno dalle Nazionali giovanili, o come Fikayo Tomori, che è stato reintegrato dopo la mancata cessione, o ancora come Sankhoun Diawara, altro oggetto misterioso del mercato. Poi c'è chi necessita di mettere minuti nelle gambe e acquisire condizione: è sicuramente il caso di Matteo Gabbia, rimasto fin qui ai margini, ma di fatto anche di Christian Pulisic, non convocato da Pochettino soprattutto per questo motivo. Buona occasione sicuramente anche per Filippo Terracciano. Tra gli altri saranno a disposizione anche Mario Gila e Ruben Loftus-Cheek che sono quelli, tra questi, che hanno avuto più minuti nella prima parte dell'anno.