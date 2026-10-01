Primo Piano MN - Milan, può cambiare lo sponsor tecnico dal 2028: Adidas più vicina

Il Milan potrebbe tornare a vestire il marchio adidas a partire dalla stagione 2028-29. L’indiscrezione sta crescendo a livello di rumore nel corso delle ore, specie dopo la semi anticipazione da parte del sito specializzato in maglie Footy Headlines, che ha parlato di un’importante acquisizione di adidas all’interno del mercato italiano. Da quanto appreso dalla nostra redazione, i dialoghi tra il Milan e il brand tedesco sono in fase avanzata, visto che l’attuale accordo con Puma scadrà proprio nel 2028 ed è in questo arco finale del contratto attualmente in essere che partono le negoziazioni per i nuovi deal. Va sottolineato come da Casa Milan, al momento, emerga un messaggio chiaro: Puma è un partner molto importante e con il quale il club lavora e lavorerà in simbiosi fino alla scadenza attuale del contratto. Non c'è ancora la firma, ma più fonti parlano di una trattativa molto ben avviata.

MILAN-ADIDAS: UNA STORIA CICLICA

Quella tra il Milan e adidas è una storia ciclica nel corso degli ultimi quarant’anni. Il primo approccio storico tra i due marchi risale alla stagione 1978-79, quella dello scudetto della stella. In quella circostanza, adidas fece il suo debutto assoluto in Serie A come fornitore di materiale tecnico, ma la partnership durò due anni, con il binomio che si interruppe al termine dell’annata successiva. Il ritorno dell’accoppiata Milan-adidas la si ha nella stagione 1990-91, quando finì il legame tra il Milan e Robe de Kappa, che aveva “griffato” le divise dell’epopea di Arrigo Sacchi. Con adidas come sponsor tecnico, il Milan vinse Supercoppa Europea e Coppa Intercontinentale nel 1990 oltre ai primi due scudetti della gestione Capello per poi passare alla trevigiana Lotto. Nel 1998, il terzo ritorno tra le parti, con la partnership che ha visto adidas accanto al Milan nella conquista dei suoi ultimi trofei internazionali, comprese le Champions League del 2003 e del 2007. Il contratto tra le parti venne sostituito da quello con Puma all’inizio della stagione 2018-19, siglato dall’allora amministratore delegato Marco Fassone.

MILAN-ADIDAS: A COSA PUNTA IL MARCHIO TEDESCO

Nei mesi scorsi erano emersi dei rumors di dialoghi tra il Milan e Nike, ma che non sono andati avanti. Per quanto concerne adidas, va guardata la fase espansionistica del marchio tedesco, che vuole approfittare del momento di stallo degli storici rivali di Nike all’interno del mondo del calcio per rimettere, sotto la sua ala, alcuni tra i brand più forti a livello internazionale. Avendo già Real Madrid, Bayern Monaco e Juventus (solo per citarne alcune), ecco che l’operazione-Milan ha preso corpo trovando apertura da parte del management del club rossonero.