Primo Piano Rebus trequarti per Amorim: chi gioca tra undici giorni contro il Sassuolo?

Mancano 11 giorni alla sfida con il Sassuolo ma la situazione di Saelemaekers riporta al centro il tema delle scelte sulla trequarti campo

Iniziare a ragionare oggi su Sassuolo-Milan, prossimo impegno ufficiale del club rossonero previsto per domenica 11 ottobre alle ore 18, sembra essere un po' prematuro. Ed effettivamente ne deve passare di acqua sotto i ponti prima di rivedere il Diavolo in campo. Nonostante questo, va però detto che l'infortunio di Alexis Saelemaekers patito ieri in allenamento ha riportato al centro il rebus della trequarti per Ruben Amorim che dovrà scegliere con cura chi mandare in campo.

MILAN, SAELEMAEKERS OUT? I SOSTITUTI NATURALI

Nell'ultima gara di campionato contro il Lecce, Ruben Amorim ha scelto la coppia Pulisic-Saelemaekers sulla trequarti. I due hanno giocato bene, tanto che si pensava potesse essere questa la prima coppia da fissare. L'infortunio del belga, però, ridisegna un po' i piani, anche se Alexis potrebbe recuperare per il Sassuolo visto che, per fortuna, non ha subito lesioni. Nel caso, chi lo sostituirà? La posizione di Pulisic dopo quanto dimostrato in campo ci sembra quella dell'intoccabile, dunque gli va trovato un compagno. I sostituti più naturali sarebbero Alphadjo Cisse, già autore di due gol in questo campionato e che ha dimostrato moltissima attitudine, e Omari Hutchinson, che l'unica chance l'ha avuta nella serata peggiore della stagione fino a questo momento. Lo storico recente farebbe propendere più per il calciatore italiano.

MILAN, LE POSSIBILI SORPRESE SULLA TREQUARTI

Sappiamo bene, però, che Ruben Amorim non ama fare scelte telefonate. Dunque bisogna mettere in conto anche possibili sorprese sulla trequarti. Una di queste potrebbe essere Diego Moreira, una scelta che andrebbe in continuità con il Lecce, contro cui ha giocato in posizione più avanzata, e con quanto visto in Nazionale. È un ruolo che sa fare. Non va nemmeno tolto dall'equazione Ruben Loftus-Cheek che il tecnico ha dimostrato di saper apprezzare in quel ruolo, nonostante poca intensità. Ad ogni modo qualche indicazione potrebbe arrivare dall'amichevole di venerdì contro il Padova: vedere chi sarà scelto tra Pulisic, Hutchinson e Loftus-Cheek. Infine, va anche sottolineato il fatto che la gara con il Sassuolo arriva prima del secondo impegno in Europa League, in casa del RB Salisburgo il 15 ottobre: le scelte di Amorim potrebbero essere dettate anche da questo impegno successivo.