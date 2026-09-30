La caviglia scompagina i piani di Saelemaekers: potrebbe già tornare con il Sassuolo

Alexis Saelemaekers, con il suo infortunio alla caviglia, ha perso il vantaggio di lavorare a stretto contatto in questa sosta con Amorim

Non è stato un rientro tra i più allegri per il Milan nel primo allenamento a Milanello dopo oltre una settimana e ancora con la squadra decimata dalle Nazionali. Ieri infatti Alexis Saelemaekers, durante la sessione di lavoro, si è infortunato alla caviglia destra. Per fortuna il danno non è grave ma sicuramente rallenta il progetto di crescita con Amorim.

SAELEMAEKERS PUÒ TORNARE CON IL SASSUOLO

Il Corriere dello Sport questa mattina ricorda che gli esami alla caviglia destra di Alexis Saelemaekers hanno evidenziato un trauma distorsivo ma soprattutto hanno escluso lesioni o danni alle ossa o ai legamenti. La situazione dunque sarà monitorata di giorno in giorno, a partire da quest'oggi, per capire se Saelemaekers può recuperare già per il Sassuolo. I rossoneri ripartiranno da Reggio Emilia la prossima domenica 11 ottobre: dunque il calciatore rossonero ha circa dieci giorni di tempo per rientrare nei ranghi, sempre con l'ordine di non forzare troppo per evitare guai peggiori e più limitanti. Per questo venerdì non ci sarà nell'amichevole a porte chiuse contro il Padova.

SAELEMAEKERS, PIANI SCOMPAGINATI

Per questa sosta Alexis Saelemaekers aveva le idee molto chiare. Non essendo stato convocato dal nuovo CT del Belgio, Mark van Bommel, il calciatore del Milan voleva approfittarne per lavorare a stretto contatto con Ruben Amorim, con calma. L'ideale era convincerlo con le sue prestazioni a essere la scelta giusta per affiancare Pulisic sulla trequarti: questa è stata la coppia che ha giocato da titolare anche nell'ultima di campionato. Con questo stop, il casting si riapre: in gioco c'è Cisse, c'è Loftus-Cheek ma ci sono anche Hutchinson e Moreira, il primo con qualcosa in più da dimostrare rispetto al secondo.