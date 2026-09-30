Sheva racconta il segreto di Ancelotti: "Per lui era bello lavorare con noi"

Andriy Shevchenko, nello speciale Sky Sport dedicato ai suoi 50 anni, ha raccontato del rapporto con Carlo Ancelotti e altri allenatori della carriera

Nello speciale che Sky Sport gli ha dedicato per i suoi 50 anni, l'ex grande attaccante rossonero Andriy Shevchenko si è raccontato come un libro aperto. Tra i vari argomenti toccati, inevitabile quello legato a Carlo Ancelotti con cui al Milan si è tolto parecchie e incredibili soddisfazioni. Le sue parole sul tecnico italiano: “Era facile allenare quel Milan (ride, ndr). Non voglio togliere i meriti di Carlo, ma anche lui lo diceva. Per lui era bello lavorare con noi. C’erano 20 giocatori da grande squadra. Potevi fare due squadre e giocare una finale”.

Poi Sheva ha continuato parlando in generale degli allenatori che lo hanno condizionato durante la carriera: “Quando sono arrivato in Italia il mio primo allenatore era Zaccheroni, mi ha aiutato tantissimo ad inserirmi nel calcio italiano e ha cambiato il mio modo di pensare. Sicuramente con Carlo Ancelotti ho vinto tanto, ho tanta stima e simpatia per lui. Ho lavorato anche un po’ con Mourinho, anche lui ha cose da cui apprendere. Ha vinto tante cose, mi piaceva il suo modo di lavorare. Sono tutti insieme… Ho fatto belle esperienze lavorando”.