Uso del Var, Orsato: "Se riusciamo a usarlo meno, bene. Ma non usarlo è una follia"

Il commento del designatore di Serie A e Serie B Daniele Orsato sull'utilizzo di tecnologia e Var nei nostri massimi campionati

Una delle tendenze arbitrali di questo inizio di campionato, come è stato sotto gli occhi di tutti, riguarda un utilizzo della tecnologia e del VAR decisamente più contenuto rispetto al recente passato. Addirittura è stata solamente una la on-field review in queste prime 5 giornate, contro le 10 fatte negli scorsi due anni; in più ci sono state tre overrule, ovvero decisione cambiate dal Var senza la necessità di mandare l'arbitro al monitor. Il designatore di Serie A e Serie B Daniele Orsato è intervenuto a Lissone durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato diversi giornalisti.

Il commento del designatore di A e B Daniele Orsato sulla frequenza dell'utilizzo della tecnologia come supporto agli arbitri per evitare errori e sviste: "Continueremo a usarla perché ci aiuti a sbagliare meno. Arrivare a non usarla più è una follia: se riusciamo a usarla meno perché in campo si prendono decisioni giuste, bene, altrimenti la utilizzeremo a correggere gli errori".