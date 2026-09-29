Altro tris della Svizzera: buone prestazioni di Jashari e Athekame

La Svizzera ne fa altri tre, questa volta in casa della Scozia condizionata da un rosso nei primi minuti di gioco: in campo Jashari e Athekame

Un'altra grande prestazione della Svizzera del CT Murat Yakin che dopo i tre gol in casa della Macedonia del Nord, questa sera ne ha segnati altri tre presso il ben più ostico domicilio della Scozia. I rossocrociati sono stati sicuramente avvantaggiati dal cartellino rosso per Hendry, difensore scozzese, comminato dall'arbitro al minuto 11. Le reti portano le firme dell'ex rossonero Ricardo Rodriguez, di Nico Elvedi e di Zeki Amdouni. Titolari sia Ardon Jashari che Zachary Athekame: il centrocampista rossonero è rimasto in campo 70 minuti, il terzino in prestito al Lione ha giocato tutta la gara. Buone prestazioni per i due calciatori di proprietà del Milan.

SVIZZERA, I PROSSIMI IMPEGNI DI JASHARI E ATHEKAME

Svizzera-Slovenia, sabato 3 ottobre ore 20.45, Lucerna - UEFA Nations League

Svizzera-Macedonia del Nord, martedì 6 ottobre ore 20.45, Lucerna - UEFA Nations League