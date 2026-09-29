Altro tris della Svizzera: buone prestazioni di Jashari e Athekame
Un'altra grande prestazione della Svizzera del CT Murat Yakin che dopo i tre gol in casa della Macedonia del Nord, questa sera ne ha segnati altri tre presso il ben più ostico domicilio della Scozia. I rossocrociati sono stati sicuramente avvantaggiati dal cartellino rosso per Hendry, difensore scozzese, comminato dall'arbitro al minuto 11. Le reti portano le firme dell'ex rossonero Ricardo Rodriguez, di Nico Elvedi e di Zeki Amdouni. Titolari sia Ardon Jashari che Zachary Athekame: il centrocampista rossonero è rimasto in campo 70 minuti, il terzino in prestito al Lione ha giocato tutta la gara. Buone prestazioni per i due calciatori di proprietà del Milan.
SVIZZERA, I PROSSIMI IMPEGNI DI JASHARI E ATHEKAME
Svizzera-Slovenia, sabato 3 ottobre ore 20.45, Lucerna - UEFA Nations League
Svizzera-Macedonia del Nord, martedì 6 ottobre ore 20.45, Lucerna - UEFA Nations League
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan