Modric entra in campo: standing ovation e cori di tutto il Sanchez Pizjuan

Luka Modric ha fatto il suo ingresso all'81° della sfida tra Spagna e Croazia: tutto il Ramos Sanchez Pizjuan gli ha tributato una standing ovation

Momenti di grandissima emozione a Siviglia. Momenti di grande calcio e di sport. Al minuto 81 della supersfida di UEFA Nations League tra la Spagna e Croazia, il CT balcanico Slaven Bilic ha deciso di mandare in campo Luka Modric. Inizialmente lasciato in panchina, per i minuti finali della partita, il tecnico croato ha scelto il suo fuoriclasse per cercare un'insperata rimonta (al momento dell'ingresso in campo infatti la Spagna conduce per 3-1 grazie a un super Lamine Yamal).

Ma ad emozionare, oltre alle gesta dei grandi campioni in campo, è il saluto che tutto lo stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia ha tributato a Luka Modric nel momento del suo ingresso in campo. Il rossonero ha sostituito l'interista Petar Sucic e tutto lo stadio si è alzato i piedi per una emozionante standing ovation accompagnata dal coro unanime che scandiva il nome del campione croato. Scena senza tempo e meritata per un calciatore eterno.