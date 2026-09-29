Modric entra in campo: standing ovation e cori di tutto il Sanchez Pizjuan
Momenti di grandissima emozione a Siviglia. Momenti di grande calcio e di sport. Al minuto 81 della supersfida di UEFA Nations League tra la Spagna e Croazia, il CT balcanico Slaven Bilic ha deciso di mandare in campo Luka Modric. Inizialmente lasciato in panchina, per i minuti finali della partita, il tecnico croato ha scelto il suo fuoriclasse per cercare un'insperata rimonta (al momento dell'ingresso in campo infatti la Spagna conduce per 3-1 grazie a un super Lamine Yamal).
Ma ad emozionare, oltre alle gesta dei grandi campioni in campo, è il saluto che tutto lo stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia ha tributato a Luka Modric nel momento del suo ingresso in campo. Il rossonero ha sostituito l'interista Petar Sucic e tutto lo stadio si è alzato i piedi per una emozionante standing ovation accompagnata dal coro unanime che scandiva il nome del campione croato. Scena senza tempo e meritata per un calciatore eterno.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan