Italia, Giovanni Galli nuovo capo delegazione della Nazionale U18

Il presidente della FIGC Giovanni Malagò e il direttore tecnico e presidente del Club Italia, Claudio Ranieri, hanno individuato in Giovanni Galli la figura di riferimento per la Nazionale Under 18. L’ex portiere azzurro sarà il capo delegazione della formazione guidata da Daniele Franceschini, attualmente impegnata in una serie di amichevoli in Croazia e attesa dal Mondiale di categoria, in programma dal 19 novembre al 13 dicembre in Qatar.

Campione del mondo con la Nazionale maggiore nel 1982, Galli metterà a disposizione degli Azzurrini l’esperienza, l’autorevolezza e la cultura maturate in una lunga carriera ai massimi livelli del calcio italiano e internazionale.

“Siamo lieti di accogliere Giovanni Galli nel Club Italia – sottolinea il presidente federale – e di affidargli il ruolo di capo delegazione della Nazionale Under 18. La sua storia, la sua esperienza internazionale e i valori che ha sempre rappresentato in campo e fuori saranno un riferimento importante per i nostri giovani azzurrini. Siamo convinti che la sua presenza possa offrire un contributo prezioso al percorso di crescita dei ragazzi, aiutandoli a vivere con consapevolezza, responsabilità e orgoglio la maglia della Nazionale”.

“Sono orgoglioso e felice di entrare a far parte del Club Italia – dichiara il nuovo capo delegazione azzurro – e di poter accompagnare un gruppo di giovani calciatori nel loro percorso di crescita. Indossare la maglia azzurra è sempre una responsabilità speciale e poter trasmettere ai ragazzi ciò che ho imparato nella mia carriera rappresenta per me una grande motivazione. Voglio essere al loro fianco, dentro e fuori dal campo, mettendo a disposizione esperienza, passione e tutto ciò che possa aiutarli a crescere, come calciatori e come uomini”.

Portiere cresciuto nel vivaio della Fiorentina, Galli ha giocato ai massimi livelli vestendo anche le maglie di Milan, Napoli, Torino e Parma. Con i rossoneri ha conquistato uno Scudetto (1987/1988), una Supercoppa Italiana (1988), due Coppe dei Campioni (1988/1989 e 1989/1990), una Supercoppa Europea (1989) e una Coppa Intercontinentale (1989). Al suo palmarès si aggiungono una Supercoppa Italiana con i partenopei (1990) e una Coppa UEFA con i crociati (1994/1995).

In Nazionale A ha collezionato 19 presenze, prendendo parte alla spedizione azzurra che nel 1982, in Spagna, conquistò il terzo titolo mondiale della storia del calcio italiano.