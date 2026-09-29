MN - Degryse: "Moreira può giocare ovunque! Mi piace ma potrebbe essere uno svantaggio"

L'ex calciatore belga ha affrontato il tema della posizione in campo di Diego Moreira, un rebus ancora non risolto definitivamente

Uno dei dibattiti più accesi di questo inizio stagione nell'universo del Milan riguarda la posizione in campo di Diego Moreira. L'esordio assoluto del belga in rossonero è stato sulla fascia destra contro la Juventus: di gran lunga la sua prestazione peggiore fino a questo momento. Contro Lazio, Benfica e Lecce è stato spostato a sinistra ed è andato decisamente meglio, segnando tre gol totali. Con la Nazionale invece è tornato a destra anche se a metà primo tempo della seconda partita, con la Francia, è stato traslocato a sinistra nuovamente. L'ex calciatore belga Marc Degryse, intervistato da MilanNews.it, ha affrontato il tema.

Il commento di Marc Degryse sul ruolo di Diego Moreira con la maglia del Milan: "Può giocare ovunque! Contro l’Italia ha giocato sulla destra. Non è stata la sua miglior partita, ma è andato bene. Mi piace molto e sono positivo nei suoi confronti, ma forse il fatto che possa giocare in così tante posizioni potrebbe essere uno svantaggio, perché l’allenatore vuole schierare un giocatore nel suo ruolo migliore. Vorrei fargli una domanda: “Qual è il tuo ruolo migliore, Diego Moreira?". Spero per lui che possa essere un asso nella manica, ma come giocatore hai sempre una posizione in cui preferisci giocare".