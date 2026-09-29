Modric entra solo nel finale: Yamal fa il Pallone d'Oro e la Spagna vince 4-1
Altra partita della Spagna, altro show di Lamine Yamal. Il giovane fuoriclasse del Barcellona è stato il mattatore della sfida che i Campioni del Mondo hanno vinto a Siviglia contro la Croazia per 4-1. Due gol e un assist per Yamal, con la seconda rete segnata da Pubill e il poker firmato nel finale da Nico Williams. Inutile il momentaneo pareggio croato per Beljo, alla prima rete in Nazionale. Tutto questo Luka Modric lo ha osservato quasi completamente dalla panchina: il fuoriclasse milanista è entrato solamente al minuto 81 a partita ormai compromessa. Da segnalare la standing ovation da pelle d'oca di tutto il Ramon Sanchez Pizjuan per il campione croato (leggi qui).
I PROSSIMI IMPEGNI DELLA CROAZIA DI MODRIC
Di seguito si riportano i prossimi due impegni della Croazia di Luka Modric in UEFA Nations League:
Croazia-Inghilterra, sabato 3 ottobre ore 18.00, Rijeka - UEFA Nations League
Croazia-Spagna, martedì 6 ottobre ore 20.45, Spalato - UEFA Nations League
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