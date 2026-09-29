Modric entra solo nel finale: Yamal fa il Pallone d'Oro e la Spagna vince 4-1

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Ieri alle 23:00 News di Francesco Finulli vedi letture Fonti preferite di

Luka Modric ha avuto spazio solo nel finale della partita tra Spagna e Croazia finita 4-1 con un Lamine Yamal in formato Pallone d'Oro