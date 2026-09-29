Primo Piano MN - Saelemaekers, trauma distorsivo alla caviglia. Escluse lesioni ossee e danni capsulo-legamentosi

Le condizioni di Alexis Saelemaekers

Alexis Saelemaekers ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra durante l’allenamento odierno. Apprende la redazione di MilanNews.it che li esami strumentali effettuati hanno escluso lesioni ossee e danni capsulo-legamentosi. Il recupero verrà valutato giorno per giorno.

Il belga in questa prima parte di campionato è stato usato come jolly offensivo da Amorim, che l'ha schierato spesso sul lato sinistro della trequarti: Saelemaekers ha offerto le sue migliori prestazioni quando è subentrato, spaccando spesso la partita con la sua velocità ed imprevedibilità. Che non ci siano lesioni è un'ottima notizia, soprattutto perché dopo la sosta il calendario di ottobre del Milan sarà decisamente fitto. Sarà importantissimo avere tutti a disposizione, Alexis incluso.

MILAN, GLI IMPEGNI DI OTTOBRE

6ª giornata Serie A: domenica 11 ottobre ore 18.00 Sassuolo-Milan

2ª giornata EL: giovedì 15 ottobre, ore 18.45 Salisburgo-Milan

7ª giornata Serie A: domenica 18 ottobre ore 18.00 Milan-Atalanta,

3ª giornata EL: giovedì 22 ottobre, ore 21.00 Bournemouth-Milan

8ª giornata Serie A: domenica 25 ottobre ore 20.45 Udinese-Milan

9ª giornata Serie A: mercoledì 28 ottobre ore 18.30 Milan-Bologna

10ª giornata Serie A: sabato 31 ottobre ore 20.45 Milan-Inter