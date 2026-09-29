MN - Saelemaekers, trauma distorsivo alla caviglia. Escluse lesioni ossee e danni capsulo-legamentosi
Alexis Saelemaekers ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra durante l’allenamento odierno. Apprende la redazione di MilanNews.it che li esami strumentali effettuati hanno escluso lesioni ossee e danni capsulo-legamentosi. Il recupero verrà valutato giorno per giorno.
Il belga in questa prima parte di campionato è stato usato come jolly offensivo da Amorim, che l'ha schierato spesso sul lato sinistro della trequarti: Saelemaekers ha offerto le sue migliori prestazioni quando è subentrato, spaccando spesso la partita con la sua velocità ed imprevedibilità. Che non ci siano lesioni è un'ottima notizia, soprattutto perché dopo la sosta il calendario di ottobre del Milan sarà decisamente fitto. Sarà importantissimo avere tutti a disposizione, Alexis incluso.
MILAN, GLI IMPEGNI DI OTTOBRE
6ª giornata Serie A: domenica 11 ottobre ore 18.00 Sassuolo-Milan
2ª giornata EL: giovedì 15 ottobre, ore 18.45 Salisburgo-Milan
7ª giornata Serie A: domenica 18 ottobre ore 18.00 Milan-Atalanta,
3ª giornata EL: giovedì 22 ottobre, ore 21.00 Bournemouth-Milan
8ª giornata Serie A: domenica 25 ottobre ore 20.45 Udinese-Milan
9ª giornata Serie A: mercoledì 28 ottobre ore 18.30 Milan-Bologna
10ª giornata Serie A: sabato 31 ottobre ore 20.45 Milan-Inter
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