Serafini durissimo: "Il primo significativo passo avanti è essersi liberati di due deleteri (dis)turbatori"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sull'operato di Gerry Cardinale.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sull'operato di Gerry Cardinale: "Gerry Cardinale è più presente. Gerry Cardinale arriva in elicottero. Gerry Cardinale va in tribuna. Gerry Cardinale va negli spogliatoi, parla con Amorim, mette la testa su tutto. Niente di clamoroso: è così che bisogna fare quando un investimento da centinaia di milioni si dimostra un clamoroso fallimento, nessun comparto escluso. È così che fa una persona intelligente quando prende atto della montagna di errori che ha commesso, a cominciare dalle deleghe. È così che fa un uomo quando è stufo di essere contestato e messo alla berlina, quando ammette di non averci capito niente, ma proprio niente.

Adesso cominciano a salire sul suo carro, a tesserne le lodi, a riconoscere i suoi meriti. Nessuna fatica nel prendere atto con sollievo della sua presa di comando al timone, finalmente, ma i disastri dal 2023 ad oggi non si cancellano con il presenzialismo perché deve essere corroborato da scelte logiche, mirate, a pennello della storia del Milan. In questo senso la scomparsa dai radar di Giorgio Furlani, uscito dai quadri, e di Zlatan Ibrahimovic in altre faccende affaccendato, è un primo significativo passo avanti perché il mondo rossonero si è liberato da due deleteri (dis)turbatori. Adesso la datata idea di ingaggiare Markus Krosche è una buonissima intuizione: è uomo di calcio, ha giocato, ha allenato, è diventato un ottimo dirigente. Manca ancora una volta l'italianità, ma il tassello del direttore sportivo - ancora vacante nel puzzle - sarebbe finalmente incastrato. Il buco di una competenza acclarata sarebbe tappato".