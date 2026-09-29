Oggi Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni. Il ricordo del Milan: "Un nome che per sempre farà parte della nostra storia"
Quella di oggi, 29 settembre, è una data sempre speciale per il Milan e i suoi tifosi che per tanto tempo hanno festeggiato il compleanno di Silvio Berlusconi, ex proprietario milanista che ha portato il Diavolo in vetta al mondo. Con lui alla guida, il club di via Aldo Rossi ha vinto ben 29 trofei in 31 anni: 8 Scudetti (1987-1988, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1998-1999, 2003-2004, 2010-2011), 1 Coppa Italia (2002-2003), 7 Supercoppa italiana (1988, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011, 2016), 5 Champions League (1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 2002-2003, 2006-2007), 5 Supercoppa Uefa (1989, 1990, 1994, 2003, 2007), 2 Coppa Intercontinentale (1989, 1990), 1 Coppa del Mondo per club (2007).
Oggi Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno 2023, avrebbe compiuto 90 e il Milan ha voluto dedicargli un post su Instagram in suo ricordo con questa frase: "Silvio Berlusconi: un nome che per sempre farà parte della nostra storia".
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