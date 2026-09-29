Milan, rispunta Kim per la difesa. In lista restano anche i due portoghesi

A gennaio il Milan tornerà alla carica per dare un nuovo difensore a Ruben Amorim. Rispunta l'idea Kim del Bayern Monaco, in lista anche Inacio e Gabriel

Anche negli ultimi giorni del mercato estivo, il Milan ha provato a "regalare" a Ruben Amorim quel difensore chiesto a gran voce dal tecnico milanista, ma i rossoneri non sono riusciti a convincere lo Sporting Lisbona a dare il via libera per Gonçalo Inacio e così non è arrivato nessuno. A gennaio i dirigenti di via Aldo Rossi proveranno a colmare questa lacuna: il portoghese resta in lista, così come il suo connazionale Tiago Gabriel del Lecce, ma attenzione ad un nome che potrebbe diventare caldo nei prossimi mesi, vale a dire quello di Kim Min-Jae del Bayern Monaco.

IL BAYERN MONACO PUNTA AL RINNOVO DI KIM, MA...

A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che il suo contratto scade nel 2028 e che i tedeschi hanno intenzione di offrirgli presto il rinnovo, ma bisogna capire quali sono le intenzioni dell'ex Napoli che non è un titolare fisso della squadra di Kompany. Ecco perchè, dopo tre anni in Germania, potrebbe essere attratto dall'opportunità di andare a giocare con maggiore continuità da qualche altra parte. L'Italia è nel cuore di Kim che ha un ottimo ricordo della sua esperienza al Napoli e quindi ci tornerebbe volentieri.

MILAN ALLA FINESTRA PER KIM: COSTA 25 MILIONI

Il Milan è così alla finestra e resta in attesa di capire come andranno i colloqui per il rinnovo di contratto tra il sudcoreano e il Bayer Monaco. Quello rossonero non è comunque l'unico club che ha messo gli occhi sul difensore, che piace molto anche ad Aston Villa e Tottenham. Non è la prima volta che il Diavolo mette gli occhi su di lui, ma nelle ultime due sessioni di mercato il giocatore ha sempre preferito restare in Germania a giocarsi le sue carte. Quanto costa Kim? Il prezzo non è alto visto che è intorno ai 25 milioni di euro, mentre un ostacolo potrebbe invece essere il suo elevato ingaggio visto che al momento parte da una richiesta di almeno sette milioni di euro netti a stagione.