Santacroce rivela: "Il più forte che ho affrontato? Pato. Nel suo primo anno al Milan era impossibile da marcare"
Fabiano Santacroce, ex difensore, tra le altre, di Brescia, Napoli e Parma, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha raccontato chi è stato il giocatore più forte che ha affrontato durante la sua carriera: "Pato. Nel suo primo anno al Milan era impossibile da marcare. Uno di quelli che mi ha dato più fastidio è stato Crespo: aveva un’intelligenza tattica smisurata. Ricorda la scena della partita in spiaggia in 'Tre uomini e una gamba' di Aldo, Giovanni e Giacomo? Ecco, sfidare Crespo era così. All’improvviso spariva, sembrava fosse nascosto sotto la sabbia. Ma in campo ne ho viste di tutti i colori.
Un esempio? Ricordo una gara contro la Sampdoria di Cassano. Ero teso, loro avevano una bella squadra. A un certo punto, mentre eravamo in campo, sento: 'Santa, Santa'. Era Antonio, che mi dice: 'Guarda cosa faccio adesso'. Andò da un mio compagno di squadra, che lui conosceva bene, e gli strizzò il sedere. Scoppiammo tutti a ridere, in piena partita. Era un folle".
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