Santacroce rivela: "Il più forte che ho affrontato? Pato. Nel suo primo anno al Milan era impossibile da marcare"

L'ex difensore Santacroce ha raccontato che il più forte avversario che ha affrontato in campo è Alexandre Pato

Fabiano Santacroce, ex difensore, tra le altre, di Brescia, Napoli e Parma, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha raccontato chi è stato il giocatore più forte che ha affrontato durante la sua carriera: "Pato. Nel suo primo anno al Milan era impossibile da marcare. Uno di quelli che mi ha dato più fastidio è stato Crespo: aveva un’intelligenza tattica smisurata. Ricorda la scena della partita in spiaggia in 'Tre uomini e una gamba' di Aldo, Giovanni e Giacomo? Ecco, sfidare Crespo era così. All’improvviso spariva, sembrava fosse nascosto sotto la sabbia. Ma in campo ne ho viste di tutti i colori.

Un esempio? Ricordo una gara contro la Sampdoria di Cassano. Ero teso, loro avevano una bella squadra. A un certo punto, mentre eravamo in campo, sento: 'Santa, Santa'. Era Antonio, che mi dice: 'Guarda cosa faccio adesso'. Andò da un mio compagno di squadra, che lui conosceva bene, e gli strizzò il sedere. Scoppiammo tutti a ridere, in piena partita. Era un folle".