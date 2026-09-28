Il primo gol di Ronaldinho al Milan diventa un'opera d'arte: "Dicono che sia del 2008. Non ricordo di averlo dipinto... ma ricordo il gol"
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Dinho ricorda con ironia il primo gol segnato con la maglia del Milan: era il 28 settembre 2008 e si giocava il Derby della Madonnina
Il 28 settembre 2008 Ronaldinho segnava il suo primo gol con la maglia del Milan nel Derby della Madonnina, consegnando i tre punti alla squadra di Ancelotti. Un gol che per molti è un'opera d'arte. Sventagliata lunga per Kaká, inserimento tardivo in area e colpo di testa sul cross del compagno che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Il campione brasiliano celebra l'anniversario della rete con un post su Instagram che raffigura il bel gesto tecnico come se fosse un quadro.
Da qui il commento ironico di Dinho: "Dicono che sia del 2008. Non ricordo di averlo dipinto... ma ricordo il gol".
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Il primo gol di Ronaldinho al Milan diventa un'opera d'arte: "Dicono che sia del 2008. Non ricordo di averlo dipinto... ma ricordo il gol"
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