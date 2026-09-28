Nations League, la Francia di Maignan vince contro il Belgio: decisivo Olise
Grazie al gol di Olise, la Francia di Zidane vince contro il Belgio, nella seconda giornata di Nations League in questa lunghissima sosta per le Nazionali. Un monologo francese per praticamente tutta la partita, senza uno dei pilastri di questa Nazionale quale è Adrien Rabiot. Il centrocampista del Milan non è sceso in campo, al contrario di Mike Maignan, protagonista di una prova sicura e solida. Non brillante la prova di Diego Moreira, ammonito al 19' e diffidato, salterà infatti la prossima sfida contro la Turchia. L'esterno milanista ha giocato 63' prima di essere sostituito da Lukebakio.
Di seguito si riportano le formazioni ufficiali di Belgio-Francia:
BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys; Tielemans, Lavia; Moreira, De Bruyne, Godts; De Ketelaere. All.: Mark van Bommel. A disp.: Vandevoordt, De Busser, Debast, De Winter, De Cuyper, Lukaku, Openda, Lukébakio, Keita, Vanaken, Fernandez-Pardo, Raskin.
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Diouf, Lacroix, Jacquet, Kalulu; Da Cunha, Camavinga, Akliouche; Barcola, Lepaul, Doué. All.: Zinedine Zidane. A disp.: Restes, Butez, Truffert, Upamecano, Koundé, Dembélé, Koné, Cherki, Olise, Rabiot, Yoro.
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