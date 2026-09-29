F. Galli: "La formazione col Benfica sembrava una provocazione. Col Lecce, però, prestazione convincente e vittoria netta"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, Filippo Galli, ex calciatore, si è così espresso sulle scelte di Ruben Amorim.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, Filippo Galli, ex calciatore, si è così espresso sulle scelte di Ruben Amorim: "La vittoria contro il Lecce sembra aver riportato un briciolo di serenità attorno alla squadra rossonera e al suo allenatore. Già le formazioni schierate in campionato non erano sembrate le migliori possibili. Il colmo dell’impopolarità si è raggiunto nell’esordio casalingo di Europa League contro il Benfica: la mancata presenza fra i titolari di Gila, Modric, Pulisic, Rabiot e di un Moreira carico a pallettoni dopo la doppietta alla Lazio era sembrata quasi una provocazione aperta, la prova di forza di un allenatore che “fra le sue idee e la realtà sceglie senza esitazioni le sue idee”, come ha scritto un amico giornalista. Una provocazione resa ancor più inaccettabile dalla sconfitta netta e dalla prestazione decisamente incolore.

C’era quindi molta apprensione alla vigilia della partita con il Lecce, trasformata da un sistema mediatico sempre sopra (o sotto) le righe in una specie di ultima spiaggia. In vista della sosta per le nazionali, inoltre, un eventuale risultato deludente avrebbe trasformato le tre - lunghissime! - settimane senza gare di club in una griglia sempre accesa, con Amorim sopra e i media - social e non - a soffiare sulle braci. Contro i giallorossi pugliesi sono invece arrivate una vittoria netta e una prestazione convincenti. Con i tre punti conquistati siamo a soli due punti dalla vetta della classifica, occupata da Roma, Inter e Lazio, e allontaniamogli scenari catastrofici".