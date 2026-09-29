Visnadi: "Finalmente un allenatore che parla di calcio e non si limita a fare i complimenti ai ragazzi anche quando non se li meritano"

Gianni Visnadi, giornalista, si è così espresso su Radio Sportiva sull'operato in questa primissima parte di stagione di Ruben Amorim.

Gianni Visnadi, giornalista, si è così espresso su Radio Sportiva sull'operato in questa primissima parte di stagione di Ruben Amorim: "Riguardo ad Amorim, penso bene: mi piace molto, mi piace come comunica e come parla in maniera chiara. Finalmente abbiamo un allenatore che parla di calcio e non si limita a fare i complimenti ai ragazzi anche quando non se li meritano, come ha fatto Mancini l'altra sera, per esempio. Ecco, queste sono le cose che vorrei che Mancini evitasse. Vorrei che il nostro commissario tecnico, dopo aver perso una partita, dicesse: 'I nostri avversari ci sono stati superiori, abbiamo sbagliato in questo e in quest'altro, non siamo riusciti ad andare a prenderli qui o là'. Niente supercazzole per giustificarsi sempre.

Poi c'è la questione Terracciano-Tomori: è chiaro che Tomori sia più forte, ma probabilmente non era ancora in condizione e si era allenato poco. Non bisogna dimenticare un fatto: Amorim non conosceva questi giocatori. Terracciano non sarà mai pronto per giocare una partita di Europa League. Tuttavia, se il mister avesse un compagno di lavoro, un uomo di campo - anche banalmente Tare, che c'era l'anno scorso - con cui confrontarsi e scambiare qualche idea, magari questi errori non li avrebbe fatti. Infine, su Estupinan: mi pare che stia cercando di capire se sia il giocatore disastroso che abbiamo visto noi l'anno scorso o se possa tornare a essere un calciatore utile, valutandolo anche per quanto mostrato in Inghilterra. Sinceramente, mi sembra un tentativo lodevole quello di provare a recuperarlo".