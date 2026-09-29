Pellegatti annuncia: "Entro il 10 ottobre il Milan avrà il nuovo dirigente"

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul nuovo Head of Football in arrivo al Milan in tempi brevi:

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul nuovo Head of Football in arrivo al Milan in tempi relativamente brevi: "La domanda che oggi mi sembra più attuale riguarda la figura che debba arrivare come capo dell'area calcio. Se posso sbilanciarmi - non sui nomi, ma dicendovi già che Krosche e Boto, il direttore sportivo del Flamengo di cui si era accennato, sono da escludere - un'ipotesi che mi sento di avvalorare è che, prima del ritorno in campo per l'impegno di Reggio Emilia con il Sassuolo, questa figura dovrebbe esserci. Credo proprio che ci siamo e che non manchi molto.

Cardinale è abituato a parlare a lungo con le persone che sceglie e vuole esserne pienamente convinto. Vedremo se questa figura verrà individuata, come credo, prima della ripresa del campionato. Sarebbe importante, perché arriverebbe una persona che deve ancora ambientarsi e orientarsi. D'altra parte, se non si è deciso di inserirla prima, da qualche parte si deve pur cominciare; un inizio così traumatico e queste sollecitazioni potrebbero persino rivelarsi utili al nuovo arrivato. Secondo me, entro il 10 ottobre avremo questa nuova figura. Al momento non ci sono nomi caldi, vedremo se ne emergerà qualcuno nei prossimi giorni".