Viviano convinto: "Se Ramos avesse giocato queste sei partite con la Juve, avrebbe fatto cinque gol"

Emiliano Viviano, ex portiere, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sulle prestazioni di Goncalo Ramos, attaccante del Milan.

Emiliano Viviano, ex portiere, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sulle prestazioni di Goncalo Ramos, attaccante del Milan, in gol con la nazionale portoghese nella seconda partita in Norvegia della Nations League in corso di svolgimento in questa sosta: "Bisogna migliorare il possesso. Se tu riesci a tenere bene il pallone e quindi a portare il baricentro di là, Gonçalo Ramos ha meno bisogno di venire a darti una mano di qua e lavora di più in area dove, tra l'altro, secondo me è forte. L'altro giorno privatamente ho fatto questo esempio, ma ne sono fermamente convinto: se Gonçalo Ramos avesse giocato queste sei partite con la Juve, avrebbe fatto cinque gol in campionato, te lo dico sinceramente.

Ovvio che Kolo Muani fa un altro lavoro e tutto quello che vuoi, però Goncalo Ramos in area è forte, l'ha dimostrato col Portogallo, anche al Mondiale. Poi fa tanto lavoro, dà una mano; quel lavoro ti permette di avere una prima pressione importante e di accorciare, però la verità è che mi aspetto un Milan - e ancora non l'ha fatto - che sia dominante anche dall'altra parte. Che palleggi un po' di più, mentre ora gioca molto di transizione e in verticale".