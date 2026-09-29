Bianchin: "Ramos sarà titolare con la Danimarca, con il Sassuolo e nella trasferta di Europa League a Salisburgo"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Goncalo Ramos, attaccante portoghese del Milan.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Goncalo Ramos, attaccante portoghese del Milan: "Il Milan mandi un regalo di compleanno ritardato a Orjan Nyland, che il 10 settembre ha compiuto 36 anni. Nyland è il portiere della Norvegia, l'uomo che al Mondiale ha parato il rigore a Bruno Guimaraes - è quello il momento in cui viene eliminato Ancelotti - e in questa pausa internazionale ha regalato a Gonçalo Ramos il pallone dell'1-2 di Norvegia-Portogallo. Un passaggio sbagliato diventato assist. Ramos è stato bravo a controllare e scavalcarlo con un pallonetto, tornando al gol dopo 30 giorni. A un passo dalla soglia psicologica del mese di astinenza.

E adesso, che succederà? Il Portogallo giocherà giovedì in Danimarca, poi domenica in casa con la Norvegia. Una buona notizia per il Milan perché, tra l'ultima partita e la trasferta di Sassuolo, ci sarà una intera settimana per recuperare. Resta da capire quando Ramos sarà titolare. Gonçalo ha detto di essersi guadagnato il posto ma in Portogallo è come sentirsi presidente della Repubblica perché quella maglia in attacco è di Cristiano Ronaldo, che vanta diritti millenari: non potrà certo restare sempre in panchina 90 minuti come a Oslo. CR7 allora giocherà probabilmente in Danimarca, come alla prima partita della pausa contro il Galles. L'oroscopo di Ramos invece dice titolare con la Danimarca, poi titolare a Reggio Emilia con il Sassuolo e nella trasferta di Europa League a Salisburgo, perché il Milan ha già perso la prima con il Benfica e insomma, sarebbe il caso di fare punti anche in coppa".