Belgio, la partita di Diego Moreira contro la Francia: giallo e qualche difficoltà

Nella serata di ieri la Francia di Zidane e dei rossoneri Mike Maignan e Adrien Rabiot ha vinto 1-0 nel finale contro il Belgio. Tra le fila delle furie rosse, Diego Moreira non è apparso brillantisismo, complice anche dei ritmi e un avversario troppo più forte. Panchina invece per De Winter e Rabiot.

BELGIO - LA PARTITA DI MOREIRA CONTRO LA FRANCIA

Vince 1-0 la Francia di mister Zidane contro il Belgio di Mark van Bommel. Decisivo un gol nel finale di gara di Olise. Una vittoria meritata dei francesi, protagonisti della gara e più volte vicini al gol, arrivato solamente all'88'. Non ha giocato Adrien Rabiot, preservato da Zidane, mentre nel Belgio è stato nuovamente protagonista Diego Moreira. Dopo la buona prestazione offerta all'Olimpico contro l'Italia, stadio in cui ha trovato i suoi primi gol in rossonero, questa sera la prestazione dell'esterno milanista è stata poco pimpante, poco brillante. Inizialmente partito come esterno di destra, su indicazioni del ct van Bommel ha poi cambiato fascia giocando a sinistra, senza però grandissimi risultati. Sostituito al 63', Diego è stato anche ammonito al 19', era diffidato e salterà così la sfida contro la Turchia.