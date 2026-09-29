Nazionali, quattro rossoneri impegnati oggi. Uno di loro gioca nella notte

Nazionali, quattro rossoneri impegnati oggi. Uno di loro gioca nella notteMilanNews.it
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Oggi alle 07:00News
di Francesco Finulli
Sono quattro i calciatori che giocheranno con le loro Nazionali oggi, mercoledì 29 settembre: uno di loro scende in campo nella notte italiana

Saranno ben quattro i calciatori del Milan che scenderanno in campo con le rispettive Nazionali. I riflettori puntati ovviamente su Luka Modric che guiderà la sua Croazia in casa dei Campioni del Mondo della Spagna, a Siviglia. Impegni anche per Samu Chukwueze con la Nigeria e Ardon Jashari con la Svizzera. Nella notte italiana tra martedì e mercoledì scende in campo Yunus Musah con gli Stati Uniti.

NAZIONALI, I QUATTRO ROSSONERI IMPEGNATI DOMANI

Gli impegni dei quattro calciatori del Milan che giocheranno domani con le loro Nazionali, in ordine di apparizione:

Samuel Chukwueze (Nigeria)

Guinea-Nigeria, martedì 29 settembre ore 18.00, Guinea Bissau - AFCON Qualifiers

Luka Modrić (Croazia)

Spagna-Croazia, martedì 29 settembre ore 20.45, Siviglia - UEFA Nations League

Ardon Jashari (Svizzera)

Scozia-Svizzera, martedì 29 settembre ore 20.45, Glasgow - UEFA Nations League

Yunus Musah (Stati Uniti)

Stati Uniti-Cile, mercoledì 30 settembre ore 02.00 (ora italiana), Saint Louis - Amichevole