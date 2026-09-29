Terry non ha dubbi: "Ferdinand o Maldini? Paolo è stato il più forte di tutti"

E' intervenuto così sul proprio account TikTok l'ex difensore inglese e capitano del Chelsea, John Terry, in merito a una simpatica e personale classifica dove a confronto ci sono Italia e Inghilterra, con i rispettivi giocatori più forti nel proprio periodo "Prime". Interessante il confronto tra Rio Ferdinand e Paolo Maldini. Due difensori che hanno scritto la storia del proprio calcio. Per quanto riguarda l'inglese ex Manchester United, è stato un'icona per il suo modo di giocare, aggressivo e a tratti spregiudicato.

Inutile invece commentare la grandezza di Paolo Maldini. Così, proprio Terry ha voluto parlare dell'immenso storico capitano milanista. Di seguito un brevissimo estratto del suo commento sull'ex capitano rossonero: "Tra Ferdinand e Maldini prendo il capitano del MilanPoteva giocare in ogni ruolo della difesa, a destra, a sinistra o nel centro. Il migliore".