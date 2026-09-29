Avv. di Leao: "Rafa è semplice: spesso il sorriso interpretato in modo distorto"

Le dichiarazioni di Antonio Leo, avvocato dell'entourage di Rafael Leao

Nel corso del Workshop di Sportitalia, è intervenuto come ospite l'avvocato Antonio Leo, esperto che ha fatto parte dell'entourage di Rafael Leao quest'estate, in occsione della sua cessione dal Milan al Galatasaray. Nel suo intervento, l'avvocato Leo ha provato anche ad andare un po' dietro le quinte e l'immagine del calciatore ex numero 10 milanista.

Le parole di Antonio Leo, avvocato dell'entourage di Rafa Leao, sul calciatore portoghese ex Milan: “Quando si conoscono le persone ci si rende conto subito di tutto. Rafa è una persona semplice, genuina. È un ragazzo a cui piace la musica e ha altre passioni. Però molto spesso questo suo sorriso viene interpretato in modo distorto, ma vi garantisco che non è così. Il fatto che lui abbia partecipato direttamente alla trattativa ha agevolato tutto”.