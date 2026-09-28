Bastoni: "Dopo quello che è successo contro la Bosnia so di essere in debito con tutti gli italiani"

Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, oggi in gol con l'Italia nella bella vittoria per 4-1 contro la Turchia in Nations League, ha parlato così a Rai Sport nel post gara. Queste le sue parole e il ricordo, amaro dell'espulsione ed eliminazione degli azzurri contro la Bosnia:

"Penso sempre a quella partita, è inevitabile. Credo di essere in debito con tutti gli italiani per quello che è successo, lo sarò per almeno i prossimi quattro anni, ma è così il calcio. Non è stato facile per me, ma so quanto valgo e sono andato avanti. Siamo un gruppo nuovo, pieno di giovani e voglio dire una cosa: attaccate noi, che siamo un po' più abituati, e non questi ragazzi giovani alle prime esperienze con la Nazionale. Critiche social? Ormai ne ho lette di tutti i colori, ma va così, io sono tranquillo..".