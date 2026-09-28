Belgio, il minutaggio di Diego Moreira contro la Francia

Vince 1-0 la Francia di mister Zidane contro il Belgio di Mark van Bommel. Decisivo un gol nel finale di gara di Olise. Una vittoria meritata dei francesi, protagonisti della gara e più volte vicini al gol, arrivato solamente all'88'. Non ha giocato Adrien Rabiot, preservato da Zidane, mentre nel Belgio è stato nuovamente protagonista Diego Moreira.

Dopo la buona prestazione offerta all'Olimpico contro l'Italia, stadio in cui ha trovato i suoi primi gol in rossonero, questa sera la prestazione dell'esterno milanista è stata poco pimpante, poco brillante. Inizialmente partito come esterno di destra, su indicazioni del ct van Bommel ha poi cambiato fascia giocando a sinistra, senza però grandissimi risultati. Sostituito al 63', Diego è stato anche ammonito al 19', era diffidato e salterà così la sfida contro la Turchia.