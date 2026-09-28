Dalla Germania rivelano: “Milan interessato a Kim, valutazioni in corso”

Christian Falck, giornalista tedesco, rivela che il Milan è tra le squadre interessate a Kim, difensore sudcoreano del Bayern Monaco.

Durante questa lunga sosta per le nazionali, si alimentano di giorno in giorno diverse voci in merito a possibili operazioni di mercato per la finestra di gennaio. Il giornalista tedesco Christian Falk ha rivelato in esclusiva a CFBayern Insider che Aston Villa, Milan e Tottenham Hotspur rimangono interessati all'ingaggio di Min-jae. Queste le sue parole

"Posso confermare che il Bayern Monaco sarà il primo club con cui il giocatore avvierà eventuali trattative. Tuttavia, tutto dipenderà da diversi fattori: quale sarà l'offerta del Bayern in autunno, quando si discuterà del suo futuro? Proporranno a Min-jae Kim un nuovo contratto? O rimarrà tra i giocatori che il club prenderebbe in considerazione di vendere per fare cassa? È per questo che altri club tengono d'occhio Kim. L'Aston Villa è interessato e mi risulta che anche Tottenham e Milan stiano valutando il nazionale sudcoreano. Di fatto, i tre club in questione avevano già preso contatti per Kim in estate, ma alla fine non è stata presentata alcuna offerta concreta. Al momento, quindi, non c'è nulla di concreto. Non mi aspetto un trasferimento a gennaio o cose simili. Tutto dipenderà da ciò che il Bayern Monaco comunicherà a Kim durante le trattative contrattuali di quest'anno".