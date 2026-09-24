Pellegatti: "Pista plausibile per il mercato del Milan è quella di Endrick"

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan e una mossa per gennaio.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan e una mossa per gennaio: "Una pista più plausibile è quella del prestito di Endrick, attaccante brasiliano nato nel luglio del 2006 e giocatore di grande estro. Oggi è al Real Madrid, dove gioca pochissimo: mi sembra abbia disputato appena quattro minuti. È arrivato anche l'appello di Carlo Ancelotti affinché i suoi gioielli e potenziali futuri campioni - come Estevao, che gioca già un po' di più nel Chelsea, o lo stesso Endrick - possano avere più minuti nelle gambe per crescere e progredire.

Probabilmente a gennaio potrebbe essere sul mercato. Bisognerà valutare la situazione del Milan, capire il rendimento dal 10 ottobre a gennaio di Goncalo Ramos, nonché quali spazi ci saranno e come verranno sfruttati da un giocatore come Camarda. Sarà importante comprendere questo quadro e vedere la posizione del Milan in classifica, sapendo che potrebbe doversi giocare tutto nelle ultime due partite di Europa League, in programma tra la penultima e l'ultima settimana di gennaio.

Forse intorno a novembre, quando la situazione sarà un po' più delineata, potremo capire se il Milan affonderà il colpo per Endrick. Sarebbe un giocatore utile, ma se il Milan lo prende per sei mesi di prestito non può impiegarne uno o due solo per farlo entrare in condizione e negli schemi di Amorim: deve essere di facile impiego. Il ragionamento non è che il Milan non prenda giocatori per farli crescere e poi valorizzarli per altri, ma se il prestito dura sei mesi, devono essere sei mesi effettivi e non quattro, perché il ragazzo deve tornare subito in grande condizione. Questo sarà da capire. Sullo sfondo resta la concorrenza: dicono possa esserci la Roma, che potrebbe essere a sua volta interessata all'acquisto di Endrick".