Sabatini convinto: “Bella connessione tra Modric e Amorim, Rabiot è un giocatore da tutto campo”

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Sandro Sabatini nel canale YouTube di Carlo Pellegatti ha parlato di Luka Modric, di Adriano Rabiot e del ruolo che potrebbero avere in questo Milan.

Nell'ultima puntata dell'appuntamento settimanale di Incudine o Martello, rubrica che va in onda sul canale YouTube di Pellegatti, il collega Sandro Sabatini ha parlato della prestazione di Luka Modric nell'ultima partita contro il Lecce. Queste le sue parole.

“Io trovo che ci sia stata una bellissima connessione tra Modric e Amorim, perché non è banale che uno possa soffrire l'altro e viceversa, e secondo me è un'evoluzione importante. Poi Modric non è eterno, lo abbiamo detto anche tante volte l'anno scorso, ma finché dura un'ora, una volta a settimana, io credo che quell'ora di qualità non debba essere assolutamente trascurata. Detto questo, il Milan ha in Adrienne Rabiot un giocatore che è un tutto campo, non va messo a ridosso delle punte. Non puoi metterlo lì davanti, dopo un po' finisce il campo”.