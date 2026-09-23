Sabatini su Modric: “Con un certo sistema rende ancora alla grande, con il Lecce ha fatto una grande partita”
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Sandro Sabatini nel canale YouTube di Carlo Pellegatti ha parlato di Luka Modric e dell’ultima sua prestazione contro il Lecce.
Nell'ultima puntata dell'appuntamento settimanale di Incudine o Martello, rubrica che va in onda sul canale YouTube di Pellegatti, il collega Sandro Sabatini ha parlato della prestazione di Luka Modric nell'ultima partita contro il Lecce. Queste le sue parole.
"Modric dice ‘Toc toc Amorim, prova a farmi giocare in un certo sistema di gioco e vedrai che si vince 3-0 contro il Lecce’. Amorim, che è l'incudine, prende la martellata, ma poi la ribalta immediatamente perché è uomo di calcio, è buon allenatore, è sicuramente intelligente e discreto comunicatore e mette giù una squadra che secondo me ha fatto effettivamente una buonissima partita. Poi è chiaro che era il Lecce”
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